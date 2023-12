Apple, Solaredge, Bitcoin – der große Ausblick

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das Momentum spricht jetzt allerdings gegen den DAX. Mit dem fünften Verlusttag in Folge springt die Börsenampel zumindest schon mal auf Gelb.

Der Dow Jones hingegen gewinnt den achten Tag in Folge aufgrund der früher und stärker erwarteten Zinssenkungen in den USA. Dies ist ein kleiner Dämpfer für den deutschen Aktienmarkt, da viele Investoren vor diesem Hintergrund eher die Wall Street und vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq bevorzugen dürften. Ein erfolgreicher Test der Unterstützung am alten Hoch würde allerdings die Mega-Rally der vergangenen sieben Wochen für den DAX bestätigen und für eine Fortsetzung im kommenden Jahr sprechen.

Viel Spekulation gibt es derzeit um den Chemiekonzern Covestro. Das staatliche Ölunternehmen von Abu Dhabi, Adnoc, will offenbar einsteigen und könnte dafür 60 Euro je Aktie bieten. Zwar sind die Gerüchte noch nicht bestätigt, da sie aber bereits das zweite Mal aufkommen, scheinen sie eher nicht aus der Luft gegriffen. In jedem Fall dürfte der mögliche Einstieg das Spannendste sein, was der deutsche Aktienmarkt in diesem Jahr noch zu bieten hat.