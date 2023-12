DAX - 10er-EMA verteidigt

Sollte der 10er-EMA weiter verteidigt werden können, wäre dies zudem ein weiteres Stärkesignal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst der Bereich um 16.800 Punkte, darüber dann das Verlaufshoch bei 17.003 Punkten, welches dem übergeordneten Aufwärtstrend folgend unterschritten werden sollte. Kommt es doch zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart, wäre ein weiterer Kursrückgang zur Unterstützung bei zunächst 16.400 Punkten zu erwarten.

Am heutigen Dienstag stehen am Vormittag vor allem die Verbraucherpreisdaten der Eurozone für November im Blick, die um 11:00 Uhr publiziert werden. Am Nachmittag um 14:55 Uhr folgen dann in den USA die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Der wöchentlich, jeweils am Dienstag, publizierte Index untersucht Daten von 9.000 großen Einzelhändlern in den USA, die seit mindestens einem Jahr geöffnet haben und misst die prozentuale Veränderung der Umsätze. Bei den Einzelaktien stehen die Papiere von Fedex und Steelcase mit Quartalszahlen im Blick.