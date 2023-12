PCL Concept GmbH revolutioniert den Immobilienmarkt mit einzigartigem Makler-Navigationssystem (FOTO)

Saarbrücken (ots) - In der heutigen Zeit, geprägt von Unsicherheit und

Veränderungen, stehen Makler vor großen Herausforderungen. Doch während einige

mit dem allgemeinen "Maklersterben" zu kämpfen haben, verzeichnet die PCL

Concept GmbH erstaunliche Erfolge, indem sie qualifizierte Makler in

ausgewählten Regionen berät. Mit ihrem einzigartigen Makler-Navigationssystem

und hocheffizienter Strategieberatung gelingt es PCL Concept, innerhalb weniger

Wochen beeindruckende Ergebnisse bei Maklern zu erzielen.



Die treibende Kraft hinter diesem Erfolg ist Peter C. Lopez, der auf 35 Jahre

Erfahrung im Immobilienverkauf sowie in der Banken und Finanzbranche

zurückblickt. Die letzten 12 Jahre als einer der erfolgreichsten Makler unter

den mehr als 1000 Maklerkollegen einer "Bankentochter". Zuletzt war er

spezialisiert auf Objekte ab 50 Mio. EUR im Secret Sale und beurkundete die

größten Deals in der über 30 Jährigen Geschichte seines damaligen Arbeitgebers.

Gemeinsam mit seiner Frau Quen, die Expertise aus der Versicherungswelt und

Autoindustrie einbringt, hat das Duo die Unternehmensberatung PCL Concept GmbH

geschaffen, die exklusiv im D-A-CH Raum auf Immobilienmakler Unternehmer

spezialisiert ist.