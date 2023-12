Angebots- vs. Transaktionspreise / Mehr Spielraum bei den Immobilienpreisen - Verhandeln lohnt sich (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung von Sprengnetter und ImmoScout24 zeigt,

wie sich die Schere zwischen Angebotspreisen für Immobilien und den tatsächlich

erzielten Transaktionspreisen seit 2018 entwickelt.



- Bei Einfamilienhäusern liegen die Transaktionspreise aktuell 6 Prozent unter

den Angebotspreisen. Bei Eigentumswohnungen beträgt die Spanne mehr als 8

Prozent.

- Trotz Preiskorrekturen in den letzten 18 Monaten liegt die Wertsteigerung für

Eigentümer:innen seit 2018 bei rund 40 Prozent in tatsächlich erzielbaren

Transaktionspreisen.

- Regionale Unterschiede: In Hamburg ist die Spanne mit bis zu 11 Prozent

deutlich größer als in Berlin mit 8 Prozent und in München mit 7 Prozent.