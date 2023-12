WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Oktober 2023



-0,6 % real zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-5,9 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





Seite 2 ► Seite 1 von 2

6,9 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2023gegenüber September 2023 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 % zurückgegangen.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2022 lag der Auftragsbestandkalenderbereinigt 5,9 % niedriger.Der Rückgang des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich ist hauptsächlich aufden Bereich Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -2,9 %)zurückzuführen. In der Automobilindustrie hatten sich in den Jahren 2020 bis2022 aufgrund von Lieferengpässen historisch hohe Auftragsbestände angestaut.Seit Januar 2023 ist der Auftragsbestand in diesem Bereich durchgehendrückläufig. Trotz des starken Rückgangs im Jahresverlauf sind dieAuftragsbestände in der Automobilindustrie in einer längerfristigen Betrachtungaber noch auf einem hohen Niveau. Auch die Rückgänge im Maschinenbau (-0,8 %)und bei der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen undoptischen Erzeugnissen (-1,3 %) beeinflussten das Gesamtergebnis negativ.Die offenen Aufträge aus dem Ausland reduzierten sich im Oktober 2023 gegenüberSeptember 2023 um 0,9 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Inland verringertesich um 0,1 %.Bei den Herstellern von Investitionsgütern ging der Auftragsbestand um 0,9 %zurück. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand um0,2 % und bei den Herstellern von Konsumgütern fiel er um 1,1 %.Reichweite des Auftragsbestands auf 6,9 Monate gesunkenIm Oktober 2023 ging die Reichweite des Auftragsbestands auf 6,9 Monate(September 2023: 7,0 Monate) zurück. Bei den Herstellern von Vorleistungsgüternstieg die Reichweite auf 3,8 Monate (September 2023: 3,7 Monate). Bei denHerstellern von Investitionsgütern sank die Reichweite auf 9,5 Monate (September2023: 9,6 Monate). Bei den Herstellern von Konsumgütern blieb sie unverändertbei 3,4 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe beigleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzierenmüssten, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient ausaktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate imbetreffenden Wirtschaftszweig berechnet.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen