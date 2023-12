Microsoft Copilot IT-Experte verrät, wie Microsofts neue Office-KI die Arbeitswelt verändert - und wie Unternehmen das Beste aus ihr herausholen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - KI ist nach wie vor in aller Munde und entwickelt sich

rasant. Als Geschäftsführer der digitalhoch4 Beratungsgesellschaft mbH sorgt

Christian Hahn dafür, dass mittelständische Unternehmen in der digitalen Welt

den Überblick behalten und wettbewerbsfähig bleiben. Mit seinem Erfahrungsschatz

aus über 30 Jahren in der IT-Branche unterstützt er seine Kunden professionell

dabei, digitale Lösungen ganz nach ihren Bedürfnissen zu implementieren. Hier

erfahren Sie, was es mit Microsoft Copilot auf sich hat und wie Unternehmen die

neue KI-Anwendung für sich nutzen.



Der KI-Markt hat in der jüngsten Zeit enorme Entwicklungen durchgemacht.

ChatGPT, Bing Chat Enterprise und Co. sind fast allen Unternehmen zumindest ein

Begriff. Mit Copilot liefert Microsoft nun eine weitere KI-Anwendung, die

Menschen bei der Arbeit mit Microsoft 365 unterstützen soll. "Anders als

bisherige KI-Tools ist Copilot direkt in die Microsoft 365 Apps eingebunden.

Dies eröffnet Nutzern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, bringt aber auch neue

Herausforderungen mit sich", erklärt Christian Hahn, Geschäftsführer der

digitalhoch4 Beratungsgesellschaft mbH.