Skeena schließt C$81 Millionen-Finanzierung mit Franco-Nevada ab

Vancouver, BC (18. Dezember 2023) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ... ) hat mit Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada") ein Finanzierungspaket in Höhe von 81 Millionen C$ abgeschlossen, um das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek") im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia weiter zu entwickeln.

Das 81-Millionen-C$-Finanzierungspaket besteht aus dem Verkauf einer 1,0-prozentigen Net Smelter Return ("NSR")-Lizenzgebühr auf Eskay Creek für 56 Millionen C$ und einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (die "Schuldverschreibung") im Wert von 25 Millionen C$. Mit diesem zusätzlichen Lizenzerwerb hält Franco-Nevada nun einen NSR von 2,5 % auf allen Grundstücken von Skeena bei Eskay Creek.

Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, sagte: Die Sicherstellung der Finanzierung für die Weiterentwicklung von Eskay Creek zur Produktion ist für Skeena von entscheidender Bedeutung. Als Managementteam und als Aktionäre sind wir bestrebt, die Verwässerung der Aktionäre in einem derzeit äußerst schwierigen Kapitalmarktumfeld für Minenerschließer in Kanada zu minimieren. Um dies zu erreichen, verfolgen wir weniger konventionelle Finanzierungswege, die die Emission von reinem Stammkapital einschränken. Bei einem Goldpreis von 2.000 US$/Unze wird diese 1 %-Lizenzgebühr die sehr niedrigen nachhaltigen Gesamtkosten von 687 US$/Unze bei Eskay Creek um etwa 20 US$ erhöhen, was bedeutet, dass Skeena immer noch eine sehr beträchtliche Gewinnspanne erzielen wird."

Die Schuldverschreibung wird mit 7 % verzinst und ist entweder am 19. Dezember 2028 oder nach Abschluss einer vom Board genehmigten Projektfinanzierung für Eskay Creek fällig. Die Schuldverschreibung kann in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von 7,70 C$ umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 35 % auf den volumengewichteten 5-Tage-TSX-Durchschnittskurs von Skeena entspricht. Im Zusammenhang mit dieser Finanzierung werden keine Provisionen oder Finanzierungsgebühren gezahlt; die Zinszahlungen werden kapitalisiert und bis zur Fälligkeit aufgeschoben.