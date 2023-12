--------------------------------------------------------------

Gestalten Sie die zirkuläre Zukunft mit InvestCEC! Jetzt Bewerben

https://investcec.enspire.science/entrepreneurs/

Klagenfurt (ots) - InvestCEC, ein Projekt, das von der Europäischen Kommissionfinanziert wird, ruft visionäre Start-ups und Unternehmer dazu auf, Lösungen fürdie Kreislaufwirtschaft in Europa voranzutreiben. Das Horizon Europe-ProjektInvestCEC, das 2022 gestartet wurde, wird ein replizierbares Modell für dieUmsetzung von Kreislaufwirtschaftsprojekten in Städten und Regionen entwickeln.Diese Initiative bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit mitöffentlichen Einrichtungen (hauptsächlich Versorgungsunternehmen), politischenEntscheidungsträgern, Risikokapitalgebern und Finanzierungsexperten. Ziel istes, Fortschritte in Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu fördern undinnovative Unternehmer dabei zu unterstützen, finanzielle Hürden zu überwindenund ihren Marktzugang zu erleichtern.InvestCEC nimmt Fahrt auf: Nach intensiver Vorbereitungsarbeit in Zusammenarbeitmit der Pilotstadt Klagenfurt und ihrem Versorgungsunternehmen StadtwerkeKlagenfurt wurde die Bedarfsdefinition abgeschlossen. Mitglieder des Konsortiumswaren bei zahlreichen Veranstaltungen präsent, sprachen über InvestCEC undlernten von Best Practices in Europa und sogar darüber hinaus.Unternehmer sind nun eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen, ihre Lösungen fürdie Kreislaufwirtschaft der Pilotstadt Klagenfurt vorzustellen, zu lernen, wieman mit Vorschriften des öffentlichen Sektors, Ausschreibungen und schließlichauch mit potentiellen Finanzierungsmöglichkeiten durch die Partner desProjektkonsortiums wie Venionaire Capital AG umgeht.Die Chance nutzen: InvestCEC lädt zur ZukunftsgestaltungAusgewählte Startups haben die Möglichkeit, ihre Lösungen für dieKreislaufwirtschaft vorzustellen und detailliertes Expertenfeedback vonerfahrenen Unternehmensberatern, Risikokapitalexperten und dem öffentlichenSektor kostenfrei zu erhalten.Diese Gelegenheit bietet intensive Gespräche mit Vertretern des öffentlichenSektors, mit dem Ziel, wertvolle Einblicke in die effektivsten Möglichkeiten zurZusammenarbeit mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors zu generieren.Behandelte Themen dabei sind die regulatorischen Rahmenbedingungen in derZusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen, Informationen zum politischenHintergrund und zum Verständnis der Unterschiede in der Zusammenarbeit mit demöffentlichen Sektor im Vergleich zur Corporate Funding. Intensives Coaching