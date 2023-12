Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer in einer Einschätzung: "Schlimmer hätte es nicht kommen können. Mit der Kappung der Umweltprämie ab Sonntag kommt das Elektroauto auf die Standspur. 2024 werden dann nach unserer Hochrechnung 200.000 vollelektrische Neuwagen weniger in Deutschland verkauft."

Mit Ablauf des 17. Dezember können in Deutschland keine Förderanträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt werden. Das abrupte Ende der E-Auto-Förderung könnte zu einem spürbaren Rückgang der Verkaufszahlen von Elektroautos in Deutschland führen, glauben Experten.

Und weiter: "Während in Deutschland das Elektroauto auf die Standspur gesetzt wird, werden in China mittlerweile mehr als 35 Prozent der Neuwagen als sogenannte NEVs verkauft, also vollelektrisch oder als Plug-in. Bereits um das Jahr 2025 werden in China nach unserer Prognose 7,2 Millionen vollelektrische Neuwagen pro Jahr verkauft, während es in Deutschland nach der Deckelung der Prämie gerade einmal 300.000 Neuwagen sein werden."

Tesla und Co verlängern Bonus auf eigene Rechnung

Tesla hat beschlossen, den Umweltbonus für seine Kunden auf eigene Kosten zu verlängern. Dies gilt für Bestellungen von neuen Model 3 oder Model Y Fahrzeugen, die bis Ende des Jahres getätigt und übernommen werden. Die Kundinnen und Kunden erhalten einen Ausgleich sowohl für die weggefallene staatliche Prämie von 4.500 Euro als auch für den Herstelleranteil von 2.250 Euro. Diese Maßnahme wurde offiziell über Teslas X-Account bekannt gegeben, während auf der Tesla-Website zunächst keine Informationen dazu zu finden waren. Hintergrund ist das unerwartete Auslaufen der staatlichen Umweltprämie. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge hatten einige Tesla-Kunden noch kurz vor Bekanntgabe des Förderstopps ein Tesla-Fahrzeug bestellt. Obwohl in der offiziellen Mitteilung nicht explizit erwähnt, ist davon auszugehen, dass auch diese Kunden den Ausgleich erhalten, um Stornierungen zu vermeiden. Andere Hersteller von Elektroautos haben ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die Stellantis-Gruppe hat angekündigt, den Umweltbonus für bereits bestellte Fahrzeuge zu übernehmen. Mercedes, Smart und Nissan folgten mit ähnlichen Regelungen, allerdings nur für bereits bestellte Fahrzeuge. Toyota und Lexus gehen sogar so weit wie Tesla und bieten bis zu 6.750 Euro Preisnachlass für Elektroautos, die bis Ende des Jahres gekauft werden. Volkswagen äußerte sich besorgt über den "tiefen Vertrauensverlust" durch die politische Entscheidung und BMW sucht gemeinsam mit den Händlern nach einer kundenfreundlichen Lösung. An der Frankfurter Börse notiert die Tesla-Aktie im frühen Dienstagshandel leicht im Minus. Eine Aktie kostet 231,15 Euro. Auch die Aktien anderer Autohersteller wie VW, BMW und Mercedes liegen leicht im Minus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion