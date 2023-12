Verhandlungen zu EU-Asylreform werden fortgesetzt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Europaparlament und die EU-Staaten ringen weiter um eine Reform des europäischen Asylsystems. Im Laufe des Dienstags sollen die Gespräche der Unterhändler fortgesetzt werden, ob und wann es eine Einigung geben wird, stand zunächst nicht fest. Die Gespräche in der seit Monaten laufenden Debatte waren am Montag in eine neue Runde gestartet.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass eine finale politische Einigung gelingen werde.