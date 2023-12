RISE stellt als erstes Haus GesundheitsID für E-Rezept und ePA live

Schwechat/Berlin (ots) - Technologiehersteller RISE macht die GesundheitsID auf

Basis des Produktes "RISE Digital ID" verfügbar. E-Rezept App und ePA App werden

damit einfacher nutzbar.



Mitte Dezember 2023 stellt RISE nach erfolgreicher Zulassung als erster

Hersteller die GesundheitsID im Echtbetrieb den Versicherten für E-Rezept und

ePA zur Verfügung. Damit wird eine einfachere und komfortablere Nutzung der

E-Rezept App und elektronischen Patientenakte (ePA) bereitgestellt. Als einer

der führenden Telematikinfrastruktur-Anbieter ist RISE stolz darauf, Teil des

digitalen Transformationsprozesses im Gesundheitswesen zu sein. Das Unternehmen

beteiligt sich sehr aktiv und nachhaltig am Ausbau einer sicheren und

effizienten digitalen Infrastruktur.





Die Zulassung des sektoralen Identity Provider (sektoraler IDP) durch gematikunterstreicht einmal mehr das besondere Engagement und die Themenführerschaftvon RISE für höchste Sicherheitsstandards und die Bereitstellung verlässlicherdigitaler Lösungen im Gesundheitssektor. Mit dem "Federation Master" bietet RISEeine weitere wichtige zentrale Komponente für Interoperabilität undDigitalisierung und erleichtert so seinen Business- und Endkunden diealltägliche Nutzung. Damit festigt das Technologiehaus RISE seine Vorreiterrollebei der Bereitstellung von E-Health-Anwendungen rund um dieTelematikinfrastruktur weiter.Mit dieser Zulassung ist RISE vor dem vom BMG festgelegten Termin rechtzeitig inder Lage alle Versicherten von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungenmit einer digitalen Identität auszustatten, um den heute natürlichen undalltäglichen mobilen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen mit einerGesundheitsID zu ermöglichen und gleichzeitig höchste Datenschutz- undSicherheitsstandards zu gewährleisten.Die Lösung bietet heute schon nicht nur den privaten als auch gesetzlichVersicherten den Zugang zu ePA und E-Rezept, sondern umfasst alle weiterendigitalen Services, wie z.B. Gesundheitsanwendungen (DiGAs) und die neuendigitalen Gesundheitsplattformen und -dienste. Die RISE Digital ID baut auf derRISE Wallet Lösung auf und bietet in Zukunft neben eGK, nPA und GesundheitsIDzahlreiche Varianten für einen gesicherten Zugang zu Gesundheitsdiensten an."RISE ist entschlossen, weiterhin innovative Technologien und Dienstleistungenzu entwickeln, um die Gesundheitsbranche in die digitale Zukunft zu führen. Mitdem umfangreichen Portfolio an Wallet, ID und ePA+ werden weitere Schritte inder Digitalisierung des Gesundheitswesens 2024 folgen." führt Dr. ChristianSchanes, Leiter TI-Services und IT-Security und Mitglied der Geschäftsführung