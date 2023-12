Nach der Verkündung des Strafmaßes bei einer Anhörung vor einem Bundesgericht in Manhattan sagte der US-Bezirksrichter Edgar Ramos zu Milton, er sei sich bewusst, dass die Aussagen, die er über das Unternehmen gemacht habe, falsch seien. "So schwer es auch für Sie oder Ihre Familie sein mag, dies zu hören, glaube ich, dass die Geschworenen richtig geurteilt haben", zitiert Reuters Ramos.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan sagte, Milton habe die Investoren in die Irre geführt, indem er behauptete, Nikola habe einen Pickup "von Grund auf" gebaut, eigene Batterien entwickelt, obwohl er wusste, dass er sie einkaufte, und einen "Nikola One"-Sattelschlepper entwickelt, von dem er wusste, dass er nicht funktionierte.

Die Staatsanwaltschaft hatte Ramos in der vergangenen Woche aufgefordert, den 41-jährigen Milton zu einer Haftstrafe von rund elf Jahren zu verurteilen – ähnlich der Strafe, die die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes im vergangenen Jahr erhielt, nachdem sie für schuldig befunden worden war, Investoren mit ihrem Bluttest-Startup betrogen zu haben.

Miltons Anwälte hatten eine Bewährungsstrafe gefordert und argumentiert, dass alle Falschaussagen aus seinem "tief verwurzelten Optimismus" in Bezug auf sein in Phoenix ansässiges Unternehmen resultierten und dass Holmes' Fall anders gelagert war, weil ihre Lügen Menschen in medizinische Gefahr brachten.

Milton wurde bereits im Oktober 2022 in einem Anklagepunkt wegen Wertpapierbetrugs und in zwei Anklagepunkten wegen Drahtbetrugs verurteilt, in einem weiteren Anklagepunkt wegen Wertpapierbetrugs wurde er freigesprochen. Nikola erklärte sich 2021 bereit, 125 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die von der US-Börsenaufsichtsbehörde erhobenen zivilrechtlichen Vorwürfe beizulegen.

Die Aktien des Unternehmens werden aktuell für unter einen US-Dollar gehandelt, nachdem sie im Juni 2020 einen Höchststand von über 60 US-Dollar erreicht hatten. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 62 Prozent an Wert eingebüßt. Nach Verkündung des Urteils beendete die Aktie den US-Handel 9,62 Prozent tiefer bei 0,81 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion: Entdecken Sie unsere exklusiven Christmas-Deals! Ob langfristiger Vermögensaufbau, spannende Megatrends oder lieber Nervenkitzel pur? Wir haben für jeden Anlegertyp die passende Börsenstrategie in petto. Von Anfänger bis Profi – lassen Sie sich von unseren Experten begleiten und profitieren Sie von diesen exklusiven Sonderaktionen zum Jahresende.

Die Nikola Corporation Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 0,801EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion