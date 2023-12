Inmitten der anhaltenden Diskussionen an der Wall Street über den Fortgang der globalen Aktien- und Anleihenmärkte hebt Michael Wilson hervor, dass die US-Notenbank die US-Wirtschaft in einen "Sweet Spot" für den Markt manövrieren könnte. Seiner Einschätzung nach könnte dies eine Fortsetzung der Rallye bei Small Caps und anderen Marktsegmenten begünstigen, die seit Anfang November an Dynamik gewinnen.

Wilson, leitender Aktienstratege bei Morgan Stanley, beobachtet, dass die Fed mehr Wert auf die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums legt – anstatt auf die Inflationsbekämpfung. Dies könnte insbesondere Small Caps, die besonders sensibel auf Zinsänderungen und Konjunkturdaten reagieren, zugutekommen.