[1] Wie viele Ladepunkte braucht Deutschland 2030? Neue Studie der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur gibt Auskunft | Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur (nationale-leitstelle.de) (https://nationale-leitstelle.de/wie -viele-ladepunkte-braucht-deutschland-2030-neue-studie-der-nationalen-leitstelle -ladeinfrastruktur-gibt-auskunft/)



"Rund ein Drittel der Pkw-Fahrer in Deutschland hat nach eigenen Angaben keinen festen Stellplatz in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung. Sie sind auf öffentliche und halböffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Deshalb ist es wichtig, nach Ladestationen für Eigenheime, nun auch Ladeinfrastruktur für den öffentlichen Bereich auszubauen", sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. Damit auch Menschen ohne heimische Wallbox in Zukunft Elektroautos nutzen können, braucht Deutschland leistungsstarke Ladesäulen entlang der Autobahnen und insbesondere ein flächendeckendes Netz an öffentlichen Ladestationen mittlerer Stärke in Parkhäusern sowie in Wohnquartieren. Mit heute rund 100.000 gemeldeten öffentlichen Ladestationen ist die Verfügbarkeit noch lange nicht an den Bedarf angepasst.



Davide Ghione, CEO der Amperfied GmbH, ergänzt: "Die connect.public markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zum Lösungsanbieter für umfassende Ladeinfrastrukturprojekte. Diese Ladesäule ermöglicht durch ihre ergonomische und barrierefreie Gestaltung das Laden für alle und senkt damit die Hürden zur Nutzung der Elektromobilität erheblich. Ihr cleveres Design ermöglicht eine zügige Inbetriebnahme und einen wirtschaftlichen Betrieb, was die Barrieren auf Anbieterseite deutlich reduziert."



Erste Auslieferungen direkt an gewerbliche Kunden



Seit Beginn der Serienproduktion hat die Amperfied GmbH Ladestationen an Kunden wie den E-Mobilitätsanbieter deer GmbH, die BürgerEnergieGenossenschaft Kraichgau eG und CEV Technologies d.o.o. geliefert.



TÜV-zertifizierter barrierefreier Zugang und einfache Bedienung

Die connect.public ist barrierefrei gemäß DIN 18040-3 und trägt als erste Ladesäule das Zeichen "DIN-Geprüft barrierefrei" des TÜV Rheinland. Ihre ergonomische Gestaltung ermöglicht es Rollstuhlfahrern, die Ladebuchsen, das Display und das RFID-Identifikationsfeld bequem zu erreichen und zu bedienen.

Die Nutzung erfolgt einfach und intuitiv über RFID-Karte, QR-Code oder Lade-App (abhängig vom Betreiber). Das große 10-Zoll-Farbdisplay gibt zusätzliche Anweisungen und zeigt den aktuellen Ladestatus an.



Zudem ist die connect.public bereit für Plug & Charge gemäß ISO 15118, womit das Laden noch unkomplizierter wird: Kabel einstecken und die Ladesäule erkennt automatisch das Fahrzeug und den damit verbundenen Ladestromvertrag.

Vorbereitet auf kommende Kreditkartenterminal-Pflicht



Die connect.public ist auf die Anforderungen der deutschen Ladesäulenverordnung (LSV) vorbereitet, die ab dem 1. Juli 2024 ein Kreditkartenterminal zum sogenannten Ad-hoc-Laden vorschreibt. Ein optionales externes Kartenterminal ermöglicht das spontane Laden ohne Registrierung oder App - kontaktlos und sicher per Kredit-, Debitkarte oder Mobile Payment. Das Terminal kann beliebig viele Ladepunkte steuern und unterstützt gängige OCPP-Backends. Zudem ist die Installation der Säule günstig umzusetzen und sie verfügt über eine hohe Kompatibilität gängigen Backend-Systemen.



Schnelle Inbetriebnahme durch zertifiziert eichrechtskonforme Fertigung

Die Fertigung im Stammwerk Wiesloch-Walldorf von HEIDELBERG wurde vom VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.) als eichrechtskonform nach Modul D zertifiziert. Mit dem Modul D können die Ladesäulen eichrechtskonform in Betrieb genommen werden, ohne dass eine Endabnahme durch das Eichamt erforderlich ist.



Die Ladesäule connect.public kann ab sofort direkt bei der Amperfied GmbH bestellt werden und wird je nach Bedarf mit oder ohne Installationsleistung geliefert. Eine individuelle Folierung der Ladesäule ist ebenfalls möglich.

Service: Das aktuelle HEIDELBERG Whitepaper "Elektromobilität für eine erfolgreiche Energiewende" finden Sie auf unserer Website (http://www.heidelberg.com/e-mobilitaet) zum Download.

Weitere Informationen zur Amperfied Wallbox:



Internet: http://www.amperfied.com



Die barrierefreie Ladesäule für den öffentlichen Raum (amperfied.de) (https://www.amperfied.de/ladeloesungen/22-kw-ladesaeule/)

E-Mail: info@amperfied.com



Wallbox Hotline: +49 6222-82-2266



Bildmaterial (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/press_relati ons/media_library/overview_media_library_1/media_gallery_overview.jsp) und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter http://www.heidelberg.com zur Verfügung.

