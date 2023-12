Bertelsmann Investments stärkt EMBRACE mit dem Erwerb des HR-Tech-Unternehmens Milch & Zucker (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Weiterer Ausbau des Bereichs HR Tech innerhalb von Bertelsmann Next

- Zweite große Akquisition nach dem Kauf von Studyflix im Juli 2023

- Deniz Pielsticker: "Mit dem Erwerb von Milch & Zucker setzen wir den Ausbau

von EMBRACE zu einem führenden HR-Tech-Unternehmen weiter fort."



Bertelsmann Investments (BI) stärkt sein Portfoliounternehmen EMBRACE ein

weiteres Mal in diesem Jahr und übernimmt den renommierten deutschen

HR-Lösungsanbieter Milch & Zucker. Zu dem Unternehmen gehört u.a. das durch

KI-Anwendungen gestützte Stellenanzeigen- und Bewerbermanagementsystem BeeSite

sowie eine HR-Marketing-Agentur und der Online-Stellenmarkt JobStairs. BI hatte

zuletzt im Sommer 2023 EMBRACE durch den Zukauf von Studyflix, der größten

Karriere-Plattform für Schüler:innen und Studenten:innen im deutschsprachigen

Raum, gestärkt. EMBRACE ist Teil des Bereichs Bertelsmann Next, in dem die

Zukunftsthemen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech vorangetrieben werden.