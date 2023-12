Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wuppertal (ots) - Mit wenig Aufwand finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, istder Traum vieler Menschen - in die Tat umgesetzt wird er allerdings nur selten.Niklas Kuhn hat es geschafft: Mit E&K Apartments, das er gemeinsam mit seinemGeschäftspartner Falk Erfkamp gegründet hat, vermietet und vermarktet erFerienwohnungen. Zusätzlich vermitteln die beiden Airbnb-Experten ihrenTeilnehmern mit Fewo Butler die Grundlagen, die sie benötigen, um ein eigenesAirbnb-Business aufzubauen. Wie Niklas Kuhn seinen eigenen Weg zur finanziellenUnabhängigkeit gefunden hat, erfahren Sie im Folgenden.Viele Menschen träumen davon, das Leben ohne Geldsorgen in vollen Zügen genießenzu können. Doch die damit verbundenen Herausforderungen führen nicht seltendazu, dass der Traum früher oder später wieder aufgegeben wird. Im Streben nacheinem verbesserten Lebensweg steht Niklas Kuhn, der Gründer und Geschäftsführervon Fewo Butler, das er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Falk Erfkamp insLeben gerufen hat, als lebendiges Beispiel dafür, dass der Weg zur finanziellenUnabhängigkeit durchaus machbar ist. "Mit Fewo Butler haben wir es uns zurAufgabe gemacht, anderen Menschen zu zeigen, wie sie ein skalierbaresAirbnb-Business entwickeln können, um vergleichsweise einfach Einkommen zugenerieren", sagt Niklas Kuhn. "Das Vermietungskonzept, auf das wir dabeizurückgreifen, basiert auf unseren eigenen Erfahrungen aus der Praxis.""Mit unserer ersten Ferienwohnung starteten wir, nachdem wir während einesAufenthalts in Berlin in einer Airbnb-Wohnung übernachtet hatten", fährt derAirbnb-Experte fort. "Wir sahen den Belegungsplan und die Preise des Zimmers -und beschlossen daraufhin, selbst in das Thema einzusteigen." Kurze Zeit späterstarteten sie ihre erste Vermietung mit dem klaren Ziel, ihren Gästen einehochwertige Unterkunft zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Heute, mehrals 100 erfolgreich gelaunchte Objekte später, können die beiden Airbnb-Expertenauf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Sie wissen genau, worauf es indiesem Geschäftsfeld ankommt - und das, obwohl sie ursprünglich gar nicht ausder Vermietungsbranche stammen. In diesem Zusammenhang rückt Niklas Kuhn in denFokus, dessen ungewöhnliche berufliche Reise ihn vom Gärtner zumAirbnb-Vermieter führte.Niklas Kuhn über enttäuschende Studieninhalte und seinen Weg zum erfolgreichenAirbnb-VermieterUrsprünglich begann Niklas Kuhn nach dem Abitur eine Ausbildung zum Gärtner imBereich Gartenlandschaftsbau, die er erfolgreich abschloss. Drei Jahre lang warer im klassischen Baustellenalltag aktiv. Doch die Realität auf der Baustelle,geprägt von geringer Bezahlung und unzufriedenen Kollegen, ließ ihn allmählich