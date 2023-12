Die Dortmunder wollen in den kommenden Jahren kräftig von der weltweit steigenden Nachfrage nach klimaneutral erzeugtem Wasserstoff profitieren. Dazu passt ein Bericht im "Handelsblatt", wonach Deutschland und sechs weitere europäische Staaten zugesagt haben, bis 2035 alle Kraftwerke mit CO2-Ausstoß aus ihren Stromnetzen zu verbannen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera haben mit zweistelligem Zuwachs am Dienstag die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Am Vormittag gewannen die Papiere des Elektrolyse-Spezialisten mehr als 15 Prozent auf 19,18 Euro, womit sie den SDax der kleineren Werte mit großem Abstand anführten.

Einige Analysten senkten zwar am Dienstag ihre Kursziele für Thyssenkrupp Nucera moderat, allerdings von hohem Niveau aus. Das der Deutschen Bank lautet nun 29 Euro, das von Kepler Cheuvreux 27 Euro und das Bankhaus Metzler hat es mit 25,10 Euro errechnet. Gemessen am aktuellen Kurs haben die Papiere damit weiter reichlich Luft nach oben. Entsprechend lauten die Anlage-Empfehlungen nach wie vor auf "Buy". Experte Michael Kuhn von der Deutschen Bank betonte, dass das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-Bill Ratio) weiter über eins liege, sodass es keinen Grund gebe, am angenommenen Wachstumspfad etwas zu ändern.

Die Aktien hatten bereits am Vortag nach den Geschäftszahlen des Unternehmens deutliche Kursgewinne verbucht. Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran nannte vor dem Hintergrund jüngst negativer Branchennachrichten den Ausblick von Thyssenkrupp Nucera ermutigend.

Seit dem Höchstkurs kurz nach dem Börsengang im Sommer bei 25,28 Euro waren die Titel bis Ende Oktober um fast die Hälfte eingebrochen. Es folgte eine Erholung bis Mitte November, ehe es wieder bergab ging. Mit dem Kurszuwachs in dieser Woche ist der jüngste Abwärtstrend beendet, die Aktien sind zurück auf dem Kursniveau von Anfang Oktober. Von ihrem Verlust aus der Phase von kurz nach dem Börsengang bis Ende Oktober haben sie sich inzwischen um 50 Prozent erholt. Charttechnisch ist dies ein positives Signal./ajx/ag/jha/