Hamburg (ots) - Gründerin Alina Latus holt FemTech-Expertin Anna-Lena Hudalla

sowie die beiden Reproduktionsmediziner Prof. Dr. Ruben Kuon und PD Dr. Dr.

Kilian Vomstein an Bord



Die international erfolgreiche HOPE Kinderwunsch App

(http://www.hope-kinderwunsch.de/) der Hamburger HOPE Applications GmbH formiert

sich zum Jahreswechsel neu. So holt die Gründerin Alina Latus die die

FemTech-Expertin Anna-Lena Hudalla sowie die beiden Reproduktionsmediziner Prof.

Dr. Ruben Kuon und PD Dr. Dr. Kilian Vomstein in die Geschäftsleitung. Die HOPE

Kinderwunsch App (Int.: Hope Fertility App), die es bereits in 178 Ländern und

auf sieben Sprachen gibt, begleitet Frauen während der Kinderwunschbehandlung.

Ziel ist es die Themen Kinderwunsch und Fehlgeburt zu enttabuisieren und

betroffene Frauen und Paare zu unterstützen. Mit HOPE wird der

Kinderwunsch-Prozess digital organisiert und für PatientInnen weniger stressig.

Die App liefert alle wichtigen Informationen direkt auf das Smartphone - von

individuell zugeschnittenen Behandlungsplänen über Diagnosen bis hin zu

Terminen, die von den ÄrztInnen sicher und zuverlässig gesendet werden.

PatientInnen können auf verschiedene Arten mit ihrem Gesundheitsdienstleister

kommunizieren, z. B. über Formulare, Nachrichten, Sensoren, Erinnerungen usw.

Dabei setzt sich HOPE dank modernster Technologie und engagierten

Sicherheitsmaßnahmen für Datenschutz und Sicherheit ihrer BenutzerInnen ein.





Mittelfristiges Ziel ist die Revolution des PatientInnen-Management-Marktes imBereich der Kinderwunsch-Behandlungen. Ab 2024 wird daher auch eine digitalgestützte Diagnostik im Blended Care Modell, zur Abklärung vonImplanationsversagen und wiederholten Fehlgeburten, implementiert. DieDiagnostik ist digital, die Auswertung und Beratung erfolgt jedoch durch dasneue Ärzteteam Kuon und Vomstein.In Deutschland werden jährlich ca. 135.000 Kinderwunschbehandlungen durchgeführt- Tendenz steigend. Dabei führen ca. 32% der Behandlungen zur Schwangerschaft,wiederum 23% zur tatsächlichen Geburt. Insgesamt gibt es in Deutschland ca.800.000 Geburten pro Jahr."Nur 10% der ungewollt kinderlosen Paare finden auf Grund von Unwissenheit ihrenWeg zu einer Kinderwunschklinik und holen sich die benötigte Hilfe, um eineFamilie zu gründen", sagt Alina Latus. "In unserer Gesellschaft bringen wirjungen Mädchen und Frauen bei, wie sie nicht schwanger werden. Dabei vergessenwir, dass die weibliche Fruchtbarkeit vergänglich ist. Viele Frauen bedauern,nicht früher gewusst zu haben, wie komplex, langwierig und mühsam dasSchwangerwerden sein kann.""Wir wollen jeden Schritt zum Kinderwunsch begleiten", erklärt Kilian Vomstein."Durch meine Arbeit als Gynäkologe in Kliniken in Deutschland, Österreich undDänemark habe ich vielfältige medizinische Versorgungssysteme erlebt undverstehe daher die unterschiedlichen Herausforderungen, denen sich Paare mitKinderwunsch stellen müssen","Mit HOPE verbinden wir eine moderne, digitale Lösung mit einer persönlichen,einfühlsamen Betreuung", sagt Ruben Kuon. "Ich habe viele Jahre Paare mitunterschiedlichsten Ursachen von unerfülltem Kinderwunsch in derKinderwunsch-Abteilung einer Universitätsklinik betreut. Selbst vermeintlichkleine Faktoren können eine große Rolle spielen. Mein Ziel ist, jedes Paarindividuell zu begleiten."Anna-Lena Hudalla: "Neues zu erschaffen treibt mich an. Zuletzt habe ich eineApp zur Prävention von psychischen Belastungen in der Schwangerschaft aufgebaut.Mein Ziel bei HOPE ist es Paare mit Kinderwunsch auf ihrer Reise zu einererfolgreichen Schwangerschaft zu begleiten. Um die Versorgung auch medizinischzu verbessern haben wir die HOPE Diagnostik konzipiert, die 2024 implementiertwird. Diese vereint digitale Innovation mit tatsächlicher ärztlicher Beratung."Die HOPE Kinderwunsch App steht PatientInnen bereits seit September 2021kostenlos zur Verfügung. Durch die exklusive Zusammenarbeit mit der CRITEX GmbHkonnte schon früh ein Zugang zur digitalen Begleitung vonKinderwunsch-Behandlungen ermöglicht werden. CRITEX ist der Produzent der IVFPraxissoftware "MedITEX", die in 98% der Kinderwunsch-Zentren innerhalbDeutschlands und in insgesamt in jeder vierten Klinik weltweit verwendet wird.Mehr unter http://www.hope-kinderwunsch.de/Pressekontakt:Petra Rulsch PR - Strategische Kommunikation +Ballindamm 2720095 HamburgGermanyM: +49 160 944 944 23E: mailto:pr@petra-rulsch.comhttp://www.petra-rulsch.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172968/5675580OTS: Hope Applications GmbH