Oberkochen (ots) - - Außergewöhnliches Wachstum mit Beitrag aus allen vier

Sparten



- Aufwendungen für F&E in Höhe von 15% des Umsatzes



- Weltweit rund 43.000 Mitarbeitende, +11% mehr als im Vorjahr





- Investition von rund 3,5 Milliarden Euro in Infrastruktur weltweit in dennächsten 5 Jahren geplant - davon circa 3 Milliarden in Deutschland- Transformation hin zu einem daten- und prozessgetriebenen UnternehmenDie ZEISS Gruppe konnte das dynamische Umsatzwachstum mit einer Wachstumsrateauf dem sehr hohen Niveau des Vorjahres fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2022/23(Bilanzstichtag: 30. September 2023) stieg der Umsatz erstmals in der Geschichtedes Unternehmens auf über 10 Milliarden Euro (Vorjahr: 8,8 Mrd. Euro, +15 %).Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 1,7 Milliarden Euro überdem Vorjahresergebnis (Vorjahr: 1,6 Mrd. Euro). Zu dem Wachstum trugen alle vierSparten der ZEISS Gruppe trotz herausforderndem Marktumfeld bei."Wir blicken erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Um diesendynamischen Wachstumspfad auch in der Zukunft weiterhin fortsetzen zu können,müssen wir jetzt die entscheidenden Weichen stellen. Das tun wir, indem wirHöchstsummen in unsere Weiterentwicklung investieren", sagte Dr. Karl Lamprecht,Vorstandsvorsitzender von ZEISS. "Unser Erfolg basiert auf unserer prägendenInnovationsstärke. Damit das so bleibt, wenden wir 15 Prozent des Umsatzes - unddamit mehr denn je - für Forschung und Entwicklung auf und investierenzusätzlich in den Aufbau von Mitarbeitenden und Infrastruktur."ZEISS ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen der optischen undoptoelektronischen Industrie. In den vier Sparten Semiconductor ManufacturingTechnology, Industrial Quality & Research, Medical Technology und ConsumerMarkets erwirtschaftete die ZEISS Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von 10Milliarden Euro (30. September 2023).Pressekontakt:ZEISS Gruppe Jörg Nitschke, Leiter Corporate Brand, Communications and PublicAffairsTel.: +49 7364 20-3242 E-Mail: joerg.nitschke@zeiss.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69120/5675635OTS: Carl Zeiss AG