Wie Gelbe Seiten Handwerkern das Leben erleichtert (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Vermittlungsservice stößt bei Kund*innen und Betrieben auf positives Feedback

- Unternehmen haben über den Service zahlreiche Neukund*innen gewonnen

- Betriebe loben unkomplizierte Kommunikation und Zeitersparnis



Unkomplizierte Kommunikation, schnelle Bearbeitung, passende Aufträge: Der

Vermittlungsservice von Gelbe Seiten macht Handwerkern das Leben leichter und

verschafft ihnen zahlreiche Neukunden. Deshalb nutzt bereits jeder vierte

Betrieb den Vermittlungsservice auf dem Portal, über den Kund*innen bei

Handwerkern mit wenigen Klicks ein Angebot anfordern können und der eine

einfache und effiziente Kommunikation mit Verbrauchern ermöglicht.





Eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von GelbeSeiten zeigt nun, was Handwerksbetriebe besonders an dem Branchenverzeichnisschätzen. Von den Betrieben, die den Vermittlungsservice nutzen, nennen 60Prozent als Hauptgrund dafür die unkomplizierte Kommunikation, die auf dieseWeise mit Kund*innen möglich ist, 56 Prozent loben, dass Verbraucher*innen aufdiese Weise unkompliziert Kontakt aufnehmen können, was Handwerkern, die aufGelbe Seiten mit einem professionellen Auftritt vertreten sind, zahlreichehochwertige und langfristige Neukund*innen beschert.Gelbe Seiten: Anfragen an Betriebe passen zu deren AngebotDarüber hinaus schätzen Unternehmen wie etwa Elektriker, Dachdecker,Heizungsbauer oder Malerbetriebe an Gelbe Seiten, dass die Anfragen, die überdas Portal direkt bei ihnen landen, auch tatsächlich zum Angebot ihresUnternehmens passten - 48 Prozent nannten diesen Aspekt als Motivation zurNutzung des Vermittlungsservices. Ebenso viele schätzen besonders die über dasTool mögliche schnelle Bearbeitung von Anfragen, 43 Prozent nannten dieZeitersparnis insgesamt, 37 Prozent die Transparenz gegenüber dem Kund*innen."Der Vermittlungsservice ist eines der Werkzeuge, mit dem sich Gelbe Seiten vonSuchmaschinen abhebt: Denn Handwerker bekommen auf diesem Weg hochwertigeAnfragen, die sie schnell und einfach bearbeiten können und durch die sie zuwertvollen Aufträgen und langfristigen Beziehungen zu ihren Kund*innen kommen",sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft.Gleichzeitig sei das Tool für Verbraucher*innen ein nützlicher Helfer und stelleden einfachsten Weg zum Handwerker dar. "So profitieren beide Seiten, Betriebeund Kund*innen, von dem Vermittlungsservice. Das Tool ist die perfekteSchnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage", so Schulte weiter.47 Prozent der Unternehmen, die nicht auf den Vermittlungsservice zurückgreifen,nannten vor allem als Grund, dass sie schon über eine ausreichende Zahl von