Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.715 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.An der Spitze der Kursliste standen Sartorius, Siemens und Covestro, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Henkel, Porsche und der Telekom. "Der deutsche Aktienmarkt entwickelt sich seit der Handelseröffnung seitwärts und hangelt sich an der Kursmarke von 16.700 Punkten entlang", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die wenigen Handelsimpulse verleiten die Investoren erneut dazu, den Fokus verstärkt auf Technologieaktien, den Aktien aus dem chemischen Sektor und Healthcare zu legen." Das Handelsvolumen bleibe jedoch insgesamt sehr gering."Das Handelsjahr dürfte weitestgehend gelaufen sein und viele Marktteilnehmer versuchen lediglich das Performanceniveau zu halten", so Lipkow. Aggressives Vorgehen könne in solchen Handelsphasen schnell nach hinten losgehen.