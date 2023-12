NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 63 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland passte seine Prognosen für die Container-Reederei an die jüngsten Rückmeldungen des Managements an. Die plausible Bandbreite der Schätzungen für 2024 sei bereits sehr groß gewesen und habe sich nach den jüngsten Attacken auf zivile Frachtschiffe im Roten Meer noch ausgeweitet, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Je nach Entwicklung der Frachtraten und Dauer der Probleme im Roten Meer könnten seine Erwartungen für das kommende Jahr noch erheblich korrigiert werden./edh/bek

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 134,3EUR gehandelt.