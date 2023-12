Gave prognostiziert weiteres Wachstumspotenzial für lateinamerikanische Aktien und Anleihen sowie für den japanischen Aktienmarkt, Uran und Gold. Er äußert allerdings Bedenken hinsichtlich der "Magnificent Seven", darunter Aktien von Tech-Riesen wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia, Microsoft und Tesla. Er hält sie für überbewertet und meint, dass diese Aktien, die sich in diesem Jahr in etwa verdoppelt haben, möglicherweise an Schwung verlieren könnten.

Indische Aktien, die im Jahr 2023 besonders gefragt waren, gelten laut Gave nun als zu teuer. Er weist darauf hin, dass Indien aufgrund seines Wirtschaftswachstums und seiner aggressiven Infrastrukturinvestitionen zwar attraktiv sei, aber nach fünf Jahren überdurchschnittlicher Performance im Vergleich zu anderen Märkten nun teuer bewertet werde.