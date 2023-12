Nanoprecise Sci Corp erneuert SOC 2 Typ 2-Zertifizierung und unterstreicht damit sein Engagement für herausragende Sicherheit

Sunil Vedula, Gründer und Geschäftsführer von Nanoprecise Sci Corp, äußerte sich zufrieden: „Wir freuen uns, dass unser SOC-2-Bericht vom Typ 2 gezeigt hat, dass wir über angemessene Kontrollen verfügen, um Risiken in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitung und Datenintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz sowie die Anforderungen der HIPAA-Sicherheitsrichtlinien zu minimieren. Der Abschluss des SOC 2 Typ 2 für das Unternehmen beweist unsere geschäftliche Integrität und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Für die Kunden bedeutet dies Vertrauen in den Datenschutz, verlässliche Dienste und einen Partner, der die strengen gesetzlichen Anforderungen erfüllt, was die beiderseitigen Vorteile einer sicheren und gesetzeskonformen Zusammenarbeit unterstreicht."

Faizan Ahmad Wani, Leitender Sicherheitsingenieur bei Nanoprecise, der diese Initiative geleitet hat, erklärt: „Die Einhaltung der SOC-2-Prinzipien ist für Nanoprecise und unsere Kunden von zentraler Bedeutung. Diese Grundsätze gewährleisten die Integrität unserer Abläufe, erhöhen die Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen und schützen unsere sensiblen Daten." Er fügt hinzu: „Die Kunden von Nanoprecise können Nanoprecise mit ihren Daten in der Nanoprecise-Cloud voll und ganz vertrauen."

Die SOC-2-Prüfung basiert auf Grundsätzen und Kriterien, die vom American Institute of CPAs (AICPA) entwickelt wurden, und umfasst fünf Schlüsselbereiche:

Sicherheit: Das System ist gegen unbefugten Zugriff (sowohl physisch als auch logisch) geschützt.

Verfügbarkeit: Das System ist für den Betrieb und die Nutzung wie zugesagt oder vereinbart verfügbar.

Integrität der Verarbeitung: Die Systemverarbeitung ist vollständig, gültig, genau, zeitgerecht und autorisiert, um die Ziele der Einrichtung zu erreichen.

Vertraulichkeit: Die als vertraulich bezeichneten Informationen werden entsprechend der Zusage oder Vereinbarung geschützt.

Datenschutz: Personenbezogene Daten werden gesammelt, verwendet, aufbewahrt, weitergegeben und entsorgt, um die Ziele der Organisation zu erreichen.

Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Nanoprecise Sci Corp's für die Einhaltung höchster Sicherheits- und Compliance-Standards und positioniert das Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen, die zuverlässige, sichere und Compliance-konforme Lösungen suchen.

Kunden und Interessenten, die eine Kopie des SOC 2-Berichts der Nanoprecise Sci Corp erhalten möchten, können sich an nanosec@nanoprecise.io wenden.

