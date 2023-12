Der erfolgreiche Ausbruch über den letzten Abwärtstrend durch einen Kurssprung über 31,00 US-Dollar hat dem Papier Aufwärtspotenzial an 34,00 US-Dollar beschert. Nach einem kleineren Pullback zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 32,06 US-Dollar könnte die Rallye zu Beginn des neuen Jahres in den Bereich von 35,05 und schließlich 37,00 US-Dollar fortgesetzt werden. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis an die Novemberhochs aus 2022 bei 38,60 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte es jedoch zu keinen Notierungen mehr unterhalb von 30,00 US-Dollar kommen, dies würde nämlich die Annahme eines Wiedereintritts in den vorherigen Abwärtstrend stärken und in der Folge Korrekturpotenzial auf 27,44 US-Dollar eröffnen.

Trotz der Aussicht auf fallenden Zinsen in den USA in 2024 zeigt sich der Bankensektor sehr robust und konnte zuletzt wieder deutlich an Wert zugewinnen. Getragen wird die Erholung unter anderem von der Aussicht auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft, und auch die Refinanzierungskosten haben sich zuletzt wieder zugunsten der Geldhäuser entwickelt. All dies könnte der Bank of America weiteren Zulauf bescheren, insbesondere nach Beendigung des seit Ende letzten Jahres bestehenden Abwärtstrends.

