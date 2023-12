NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 90 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bilanzen und die erwirtschafteten Barmittel seien für Investoren interessant, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Papiere des Zementherstellers seien mit Blick auf die Marktkapitalisierung am attraktivsten, sie seien deutlich unter dem langjährigen Niveau bewertet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 81,30EUR gehandelt.