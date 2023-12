Robert Yawger, Executive Director für Energietermingeschäfte bei Mizuho Securities USA, betonte jedoch, dass "die Nachfrage das Problem ist, nicht das Angebot". Die Produktionskürzungen der OPEC+ "jagen der sinkenden Nachfrage hinterher".

Nach Angaben der US-Energieagentur EIA pendelt die US-Ölproduktion seit mehreren Wochen um ein Rekordniveau von 13,2 Millionen Barrel pro Tag. Sie wird in diesem Jahr durchschnittlich fast 12,9 Millionen Barrel pro Tag betragen – etwa eine Million Barrel pro Tag mehr als im letzten Jahr, sagte Matt Smith, leitender Analyst für Amerika bei Kpler.

Die US-Rohölproduktion und die Exporte steigen im Tandem, "weil die US-Raffinerien bereits dazu übergegangen sind, so viel eigenes Rohöl wie möglich zu verwenden – jedes zusätzliche Barrel wird exportiert", so Smith. "Wenn die Produktion weiter ansteigt, wovon wir ausgehen, sollten die Exporte das Gleiche tun."

Yawger sagte, dass die US-Ölproduktion eine bemerkenswerte und wachsende Bedrohung für Saudi-Arabiens und Russlands Einfluss auf den Ölmarkt darstelle. Die USA seien "jetzt der globale Swing-Produzent, nicht Saudi-Arabien und vor allem nicht Russland", sagte er. Er wies auch darauf hin, dass die US-Produktion "von den Marktbedingungen und nicht von politischen Ereignissen abhängt".

Die OPEC ist bekannt dafür, dass sie mit Worten und Kommentaren versucht, die Ölpreise zu beeinflussen, aber der Markt ist "nicht mehr an Worten interessiert und will überprüfbare [Produktions-]Kürzungen sehen", so Yawger. "Wenn das nicht geschieht, besteht die Möglichkeit, dass Rohöl in den kommenden Wochen tief einbricht".

Versorgungsengpässe "können durch billige Barrel aus den USA gedeckt werden, da die US-Benchmark-Preise mit einem Abschlag von vier US-Dollar gegenüber der internationalen Brent-Benchmark gehandelt werden", so Yawger.

Für das Jahr 2024, in dem eine prognostizierte weltweite Nachfrage von 102,5 Millionen Barrel pro Tag einem weltweiten Angebot von 103 Millionen Barrel gegenübersteht, ist Yawger der Ansicht, dass Benzin für die Marktaussichten wichtig sein wird. "Wenn die Benzinnachfrage in den Industrieländern weiter sinkt, könnte Rohöl in den kommenden Wochen unter 50 US-Dollar notieren", sagte er.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

