Seite 2 ► Seite 1 von 3

Heidelberg (ots) -- Eichrechtskonforme AC-Ladesäule mit zwei Ladepunkten mit bis zu 22 kWLadeleistung- Erste Ladesäule mit TÜV-Zertifikat "DIN-Geprüft barrierefrei"- Vorbereitet auf kommende Kreditkartenterminal-Pflicht- Günstige Installation und hohe Backend-Kompatibilität- Erste Auslieferungen an gewerbliche KundenEgal ob Supermarkt-Parkplatz, Parkhaus oder Ladepark - je mehr Elektroautos aufdeutschen Straßen unterwegs sind, desto mehr öffentliche Ladepunkte braucht es.Eine Studie der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur [1] beziffert die Zahlauf bis zu 840.000 im Jahr 2030. Von diesem stark steigenden Bedarf möchte auchdie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) profitieren. Die ersteneichrechtskonformen AC-Ladesäulen ihres Tochterunternehmens Amperfied GmbH hatHEIDELBERG bereits erfolgreich an Kunden ausgeliefert - ein bedeutenderMeilenstein auf dem Weg, sich als Lösungsanbieter für Ladeinfrastrukturprojektezu etablieren. Die Ladesäule connect.public bietet zwei Ladepunkte mit einerLeistung von bis zu 22 kW pro Ladepunkt und eignet sich somit ideal füröffentliche Parkplätze, Unternehmen, Einzelhandel, Hotellerie und Kommunen. Ihrbarrierefreies Design, das vom TÜV zertifiziert wurde, ermöglicht auchmobilitätseingeschränkten Personen einen einfachen Zugang.[1] Wie viele Ladepunkte braucht Deutschland 2030? Neue Studie der NationalenLeitstelle Ladeinfrastruktur gibt Auskunft | Nationale LeitstelleLadeinfrastruktur (nationale-leitstelle.de) (https://nationale-leitstelle.de/wie-viele-ladepunkte-braucht-deutschland-2030-neue-studie-der-nationalen-leitstelle-ladeinfrastruktur-gibt-auskunft/)"Rund ein Drittel der Pkw-Fahrer in Deutschland hat nach eigenen Angaben keinenfesten Stellplatz in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung. Sie sind auf öffentlicheund halböffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Deshalb ist es wichtig, nachLadestationen für Eigenheime, nun auch Ladeinfrastruktur für den öffentlichenBereich auszubauen", sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.Damit auch Menschen ohne heimische Wallbox in Zukunft Elektroautos nutzenkönnen, braucht Deutschland leistungsstarke Ladesäulen entlang der Autobahnenund insbesondere ein flächendeckendes Netz an öffentlichen Ladestationenmittlerer Stärke in Parkhäusern sowie in Wohnquartieren. Mit heute rund 100.000gemeldeten öffentlichen Ladestationen ist die Verfügbarkeit noch lange nicht anden Bedarf angepasst.Davide Ghione, CEO der Amperfied GmbH, ergänzt: "Die connect.public markierteinen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zum Lösungsanbieter für umfassende