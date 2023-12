BRÜSSEL/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat den Weg für den klimafreundlichen Umbau der saarländischen Stahlindustrie mit staatlicher Förderung in Milliardenhöhe freigemacht. Sie genehmigte das Vorhaben, das einen Direktzuschuss von Bund und Land über 2,6 Milliarden Euro an die Stahl-Holding-Saar vorsieht, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Ziel des Projektes ist es, bei der Produktion von Stahl von fossilen Energieträgern wie Kohle und Koks mittel- bis langfristig auf Wasserstoff umzusteigen. Ab 2027 sollen im Saarland jährlich bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2-armer Stahl produziert und 4,9 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. In der saarländischen Stahlindustrie sind mehr als 14 000 Menschen beschäftigt.