Abstract:

Production from DEC's existing wells declines at 10% annually. DEC makes acquisitions to replace declining production as drilling wells is not part of its business model. Interest rate volatility has hampered acquisition activity since February this year. The hiatus in acquisitions, coupled with the 13% lower average hedge price for DEC's natural gas in 2024 vs 2023 has prompted concerns that the company's dividend (currently equating to a 21% yield) is under threat. We think these worries are exaggerated. As acquisitions are an indispensable part of DEC's business model, we expect one or more transactions over the next twelve months, especially as the interest rate environment appears to be becoming more benign. However, our 2024 forecast does not include acquisitions. We forecast 2024 hedged adjusted EBITDA of USD365m (in line with consensus) before asset disposals, which becomes free cashflow of ca. USD320m after interest, tax and CAPEX. In every reporting period to date, acquisition-related debt financing has meant that new debt has exceeded debt repayments. This will not be the case in 2024 under a no-acquisition scenario. Scheduled 2024 debt repayments are USD200m, we expect interest costs of USD120m, and holding the current dividend will cost USD168m. These numbers imply a financing requirement of ca. USD170m if the dividend is held. We do not expect an equity raise at the current low share price. DEC could raise the USD170m from existing liquidity (USD135m as of mid-November), the disposal of undeveloped/partially developed acreage worth >USD200m, and liquidity release through further refinancing of the reserve-based credit facility with asset-backed securitised lending. Furthermore, following the U.S. Environmental Protection Agency's recently announced final rule on methane emissions reduction, we note that with its commitment to Scope 1 and 2 net zero greenhouse gas emissions by 2040, DEC is still ahead of the regulatory curve. We think DEC will hold its dividend and that the share price will appreciate once concerns in this regard subside. We maintain our Buy recommendation and price target of GBp3,600.



Zusammenfassung:

Die Produktion aus den bestehenden Bohrlöchern von DEC geht jährlich um 10 % zurück. DEC tätigt Übernahmen, um die rückläufige Produktion zu ersetzen, da das Bohren von Bohrlöchern nicht zu ihrem Geschäftsmodell gehört. Die Volatilität der Zinssätze hat die Akquisitionstätigkeit seit Februar dieses Jahres gebremst. Die Pause bei den Akquisitionen in Verbindung mit dem um 13 % niedrigeren durchschnittlichen Hedge-Preis für DEC-Erdgas im Jahr 2024 gegenüber 2023 hat zu Bedenken geführt, dass die Dividende des Unternehmens (die derzeit einer Rendite von 21 % entspricht) in Gefahr ist. Wir halten diese Befürchtungen für übertrieben. Da Akquisitionen ein unverzichtbarer Bestandteil des Geschäftsmodells von DEC sind, rechnen wir in den nächsten zwölf Monaten mit einer oder mehreren Transaktionen, zumal sich das Zinsumfeld zu entspannen scheint. In unserer Prognose für 2024 sind jedoch keine Akquisitionen enthalten. Wir prognostizieren für 2024 ein abgesichertes bereinigtes EBITDA von USD365 Mio. (im Einklang mit dem Konsens) vor Veräußerungen von Vermögenswerten, was zu einem freien Cashflow von ca. USD320 Mio. nach Zinsen, Steuern und CAPEX führt. In allen bisherigen Berichtszeiträumen hat die akquisitionsbedingte Fremdfinanzierung dazu geführt, dass die Neuverschuldung die Schuldentilgung überstieg. Bei einem Szenario ohne Akquisitionen wird dies 2024 nicht mehr der Fall sein. Die für 2024 geplanten Schuldentilgungen belaufen sich auf USD200 Mio., wir erwarten Zinskosten in Höhe von USD120 Mio., und die Beibehaltung der aktuellen Dividende wird USD168 Mio. kosten. Diese Zahlen implizieren einen Finanzierungsbedarf von ca. USD170 Mio., wenn die Dividende beibehalten wird. Bei dem derzeit niedrigen Aktienkurs rechnen wir nicht mit einer Kapitalerhöhung. DEC könnte die USD170 Mio. aus der vorhandenen Liquidität (USD135 Mio. per Mitte November), der Veräußerung von unerschlossenen/teilerschlossenen Flächen im Wert von mehr als USD200 Mio. und der Freisetzung von Liquidität durch die weitere Refinanzierung der Reserve-basierten Kreditfazilität mit verbrieften Krediten auf Basis von Vermögenswerten aufbringen. Darüber hinaus stellen wir nach der kürzlich angekündigten endgültigen Regelung der U.S. Environmental Protection Agency zur Reduzierung von Methanemissionen fest, dass DEC mit ihrer Verpflichtung zu Scope 1 und 2

Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2040 der regulatorischen Kurve immer noch voraus ist. Wir sind der Meinung, dass DEC ihre Dividende beibehalten wird und dass der Aktienkurs ansteigen wird, sobald sich die diesbezüglichen Bedenken legen. Wir halten an unserer Kaufempfehlung und unserem Kursziel von GBp3.600 fest.



