Hamborner REIT muss wohl Portfolio abwerten - Prognose für Substanzwert gesenkt

DUISBURG (dpa-AFX) - Wegen der Flaute am Immobilienmarkt wird Hamborner Reit voraussichtlich die Bewertung seiner Objekte senken müssen. Auf Grundlage eines indikativen Bewertungsentwurfs werde sich der Verkehrswert des vergleichbaren Portfolios um voraussichtlich 4,5 Prozent bis 5,5 Prozent im Vergleich zu Ende Juni vermindern, teilte der Gewerbeimmobilien-Spezialist am Dienstag in Duisburg mit. Dafür hauptverantwortlich sei die negative Wertentwicklung des Büroportfolios. Dies wirke sich auch auf den Nettovermögenswert (NAV) aus. Anleger an der Börse reagierten gelassen. Die Aktie notierte weiterhin im Plus.

Hamborner Reit senkte die Jahresprognose für diese Kennziffer und erwartet nun einen Rückgang des NAV je Aktie um 15 Prozent bis 17 Prozent für 2023. Bislang hatte das Unternehmen ein Minus von sieben bis 12 Prozent erwartet. Die Immobilienbewertung durch den externen Gutachter Jones Lang LaSalle ist den Angaben zufolge noch nicht abgeschlossen. Die endgültigen Geschäftszahlen, welche den NAV je Aktie ebenfalls beeinflussen, liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die endgültige Entwicklung des NAV je Aktie für 2023 könne daher noch von der vorgenannten Prognose abweichen./nas/mis

Die Hamborner REIT Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 6,87EUR gehandelt.