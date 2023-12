Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00 € , was einem Rückgang von +-0,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit Blick auf Änderungen in der Konzern-Berichterstattung auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Als neu wertete Analyst Nay Soe Naing in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass der Software-Konzern die mit dem Produkt S/4HANA erzielten Cloud-basierten Umsätze nicht länger als eigenständig ausweist. An deren Stelle trete eine breiter gefasste Kennziffer. Auf die Finanzziele für 2025 hätten die Änderungen aber keinen Einfluss./bek/gl

