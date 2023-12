EU-Verpackungsverordnung / Ministerratsbeschluss weist in die richtige Richtung, aber es bleiben offene Fragen

Berlin (ots) - Der aktuelle Beschluss der EU-Umweltminister und -ministerinnenzur Europäischen Verpackungsverordnung weist aus Sicht der deutschenPapierindustrie in die richtige Richtung. "Vor allem für Transportverpackungenaus Wellpappe wurde ein deutliches Zeichen gesetzt, dass das etablierte Systemdes Wertstoffkreislaufs von Papier, Pappe und Karton ökologische Vorteile bietetund als gleichwertig zu Mehrwegverpackungen anzusehen ist", erklärt derHauptgeschäftsführer des Verbandes DIE PAPIERINDUSTRIE, Alexander von Reibnitz.An einigen Stellen gebe es aber weiterhin Nachbesserungsbedarf. BeiMehrwegquoten und Verpackungsverboten müsse es zusätzliche Ausnahmeregelungengeben, die sich auf Ökobilanzen stützen und hohe Getrenntsammlungs- undRecyclingquoten berücksichtigen. Damit werde das erfolgreiche Nebeneinander vonWiederverwendung und hochwertiger Wiederverwertung gefördert. Hier habe sich dasEU-Parlament klar für Ausnahmen ausgesprochen, um etablierte, nachhaltige undgut funktionierende Systeme zu schützen.Die Papierindustrie ist zuversichtlich, dass bei den abschließendenTrilog-Verhandlungen Lösungen gefunden werden, die dem Gedanken derKreislaufwirtschaft Rechnung tragen und das das vorbildliche System desPapierrecyclings stützen.Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton können vollständig recycelt werden.Sie zeichnen sich EU-weit durch eine äußerst hohe Recyclingquote von 82 Prozentaus. Diese Quote wird in Deutschland mit 85,1 Prozent sogar noch übertroffen.Rund 60 Prozent der gesamten deutschen Papierproduktion von 23,1 MillionenTonnen im Jahr sind Verpackungspapiere. Ihre Fasern können mindestens 20-malrezykliert werden.Pressekontakt:Gregor Andreas GeigerGeschäftsführer Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDIE PAPIERINDUSTRIE e. V.Gertraudenstraße 2010178 BerlinT +49 30 92100609-30M +49 172 2534552http://www.papierindustrie.demailto:ga.geiger@papierindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16061/5675904OTS: DIE PAPIERINDUSTRIE e.V.