Die Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) plant, ihr Übernahmeangebot für Covestro zu erhöhen und Zugeständnisse zu machen, um eine Due-Diligence-Prüfung zu ermöglichen. Ein neues Angebot von 60 Euro pro Aktie, das Covestro mit etwa 11,3 Milliarden Euro bewerten würde, soll in den kommenden Tagen vorgelegt werden. Zudem plant Adnoc, Arbeitsplatzgarantien für mehrere Jahre und Investitionen von etwa acht Milliarden US-Dollar nach Abschluss des Geschäfts zuzusichern. Die Gespräche sind noch im Gange und Adnoc könnte sich entscheiden, bis zum neuen Jahr zu warten, um das überarbeitete Angebot einzureichen. Die Übernahme von Covestro ist Teil der Strategie von Adnoc, sich vom Erdölgeschäft abzuwenden. Covestro, das 2015 aus der Bayer AG ausgegliedert wurde, stellt Schaumstoffe für Autositze, Inhaltsstoffe für Matratzen und Polycarbonate für medizinische Geräte her.