WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bauwirtschaft in den USA hat sich im November uneinheitlich entwickelt. Die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten stieg im Monatsvergleich deutlich um 14,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet.

