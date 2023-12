Tesla, Nio und MG übernehmen befristet Kaufprämie für E-Autos

(Im 1. Absatz, 1. Satz wurde ein Tippfehler berichtigt: Förderstopp)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio übernimmt nach dem abrupten Förderstopp den staatlichen Anteil der Kaufprämie bei Bestellungen bis Jahresende und Auslieferung bis Ende Januar selbst. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Der chinesische E-Auto-Hersteller MG "übernimmt für alle Bestellungen vor dem 18. Dezember, für die keine rechtzeitige Zulassung möglich war, den Umweltbonus in gleicher Höhe selbst".

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Umweltprämie für E-Autos mit nahezu sofortiger Wirkung nicht mehr zu gewähren, habe auch MG überrascht. Aber das Unternehmen fühle sich seinen Kunden als verlässlicher Partner verpflichtet und zahle die Kaufprämie an Stelle des Staates. "Es entsteht also kein Nachteil, wenn man den Vertrag unterschrieben hat, zwei Wochen später die Zulassung erfolgt und zwischenzeitlich das Förderprogramm abrupt beendet wurde", sagte Vertriebsmanager Philipp Hempel in München.

Ähnlich verfährt der US-Autobauer Tesla . Er übernimmt ab dem 18. Dezember die ausgefallene Förderung für Bestellungen des Modells 3/Y, die bis Ende des Jahres ausgeliefert worden wären. Das teilte der E-Autobauer auf X, dem früheren Twitter, mit./rol/DP/jha

