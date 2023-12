LTS erhält eine Förderung von 4,3 Millionen US Dollar für die Entwicklung von Mikronadel-Pflastern zur Empfängnisverhütung (FOTO)

Andernach (ots) - Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein führendes

pharmazeutisches Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es Fördergelder

von der Bill & Melinda Gates Foundation erhalten hat. Mit den Fördergeldern soll

die Entwicklung eines Mikronadel-Pflasters (MAP) zur Empfängnisverhütung für

Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) unterstützt

werden. Die Förderung läuft über einen Zeitraum von 25 Monaten und beträgt

insgesamt 4,3 Mio. US Dollar.



Der unzureichende Zugang zu Verhütungsmitteln stellt eine erhebliche Belastung

für Frauen in den LMICs dar. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 hatte eine von

14 Frauen weltweit, die Verhütungsmittel nutzen möchten, keinen Zugang zu

ihnen*. Dies entspricht einem ungedeckten Bedarf von 162 Millionen Frauen, von

denen die meisten in Afrika südlich der Sahara und in Südasien leben.