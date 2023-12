Seyond und Wideye by AGC präsentieren auf der CES 2024 eine funktionelle LiDAR-Einbaulösung für Windschutzscheiben

SUNNYVALE, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2023 / Seyond (vormals Innovusion), ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken LiDAR-Sensoren und -Lösungen für autonome Fahrzeuge und intelligenten Transport, und Wideye, eine Unternehmenserweiterung der AGC-Gruppe, die auf hochmoderne Glaslösungen für den Einbau von optischen Sensoren spezialisiert ist, haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine innovative LiDAR-Lösung für den Fahrzeuginnenraum entwickelt, die auf der CES 2024 präsentiert werden soll.

Ziel dieser Kooperation ist es, einen innovativen, praktischen und optisch nahtlosen Einbau von LiDAR-Systemen in die Windschutzscheiben von Fahrzeugen zu ermöglichen. Im Anschluss an ihre diesjährige gemeinsame Ankündigung, vorrangig an diesem integrierten Ansatz arbeiten zu wollen, haben die beiden Unternehmen auf der Shanghai Motor Show bereits ein erstes Vorführmodell präsentiert. Die bevorstehende Produktpräsentation ist ein entscheidender Meilenstein, mit dem nun ein voll funktionsfähiger Prototyp mit einer Wideye-Windschutzscheibe in Originalgröße und der von Seyond entwickelten funktionsfähigen LiDAR-Lösung Robin-E vorgestellt werden soll. Ergänzt wird das Ganze durch zusätzliche Sensoren wie Kameras und Regenerkennungstechnologie.

Es war schon immer naheliegend, einen LiDAR-Sensor in die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs zu integrieren. Dort ist er weit oben angebracht, hat kaum Einfluss auf das Fahrzeugdesign und die Sensoren sind vor äußeren Einflüssen geschützt. Seyond und Wideye konnten mit vereinten Kräften die größten Hürden beim Einbau im Fahrzeuginnenraum überwinden. So wurde etwa der Leistungsabfall beim Einbauwinkel der Windschutzscheibe begrenzt und es wurde auf ein angemessenes Wärme- und Geräuschprofil mit kleiner Bauform geachtet.

Die auf der CES 2024 vorgestellte Demo-Version soll der Automobilbranche veranschaulichen, wie Seyond und Wideye diese Herausforderungen gemeistert haben. Der ästhetisch ansprechende und zuverlässige Einbau ist eine wesentliche Errungenschaft für die gesamte Branche und ein klares Signal, dass die Lösung im Jahr 2024 die Marktreife erlangen und die Kundenerwartungen erfüllen wird.