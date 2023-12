FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Des einen Freud, des anderen Leid: Weil das Biotech-Unternehmen Curevac in einem Patentstreit um mRNA-Technologie mit dem Rivalen Biontech den Kürzeren zog, ging es für die Aktien der Tübinger am Dienstagnachmittag auf Xetra rapide bergab. Der Kurs fiel auf ein Rekordtief, zuletzt betrug der Abschlag mehr als 40 Prozent.

Biontech dagegen zogen um mehr als zwei Prozent an und versuchen damit, ihren jüngsten Seitwärtstrend in Richtung der Kurslücke von Mitte Oktober nach oben zu verlassen. Curevac will gegen das Urteil Berufung einlegen./ajx/he