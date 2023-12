GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 214 weitere Menschen getötet und rund 300 verletzt worden. Viele Opfer seien auch noch unter Trümmern verschüttet, sagte der Sprecher der Behörde, Aschraf al-Kudra, am Dienstag weiter. Bei einem Luftangriff in der heftig umkämpften Flüchtlingssiedlung Dschabalia im Norden des Küstenstreifens habe es mindestens 13 Tote gegeben. Weitere 75 Menschen seien dort verletzt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Die noch funktionierenden Krankenhäuser im Gazastreifen seien völlig überfordert mit der Anzahl an Verletzten, sagte al-Kudra. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeiten nur noch acht von einst 36 Krankenhäusern einigermaßen. Das Personal könne sich selbst in den Intensivstationen kaum bewegen, weil überall auf dem Boden Patienten lägen.