Bonn (ots) - Die Produktion von Milch ist ein komplexer Prozess, der sich durchein verantwortungsvolles Tiergesundheitsmanagement, hohe Standards in derQualitätssicherung und nachhaltige Praktiken auszeichnet. Von der Geburt derKälber bis zur Verarbeitung und Vermarktung der Milch gibt es viele Aspekte, diesicherstellen, dass Milch ein wertvolles und sicheres Lebensmittel fürVerbraucher ist.EU-Vorgaben fordern die Einführung einer nationalen Datenerhebung zur Anwendungantimikrobiell wirksamer Arzneimittel. Dies soll zeitlich gestaffelt fürverschiedene Tierarten erfolgen. So auch für Milchkühe. Mit einer Änderung desTierarzneimittelgesetzes werden in Deutschland Milchkühe auch in das staatlichesAntibiotikamonitoring einbezogen. Dieses sieht neben der Meldung der Anwendungauch die Bestimmung der Therapiehäufigkeit vor. Dafür werden die Daten desAntibiotikaeinsatzes vom Tierarzt über eine staatliche Datenbank an diezuständig Veterinärbehörde übermittelt und von dort aus zur Ermittlung derbundesweiten Kennzahlen zur Therapiehäufigkeit an die Bundesbehördeweitergeleitet. Für jeden einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb wird einebetriebsindividuelle Kennzahl (betriebliche Therapiehäufigkeit) errechnet, diemit dem bundesweiten Durchschnitt abgeglichen wird. So werden die Betriebe inDeutschland zukünftig über einen so errechenbaren Therapiehäufigkeitsindex (THI)miteinander vergleichbar sein. Die Erfassung der Daten hat das Ziel, denAntibiotikaeinsatz nach dem Prinzip "so viel wie nötig, so wenig wie möglich"noch weiter zu minimieren.Kranke Tiere brauchen BehandlungDie Behandlung von lebensmittelliefernden Tieren mit Medikamenten, insbesonderemit Antibiotika, führt bei Konsumenten häufig zu Unsicherheiten und wirft vieleFragen auf. Befinden sich Arzneimittel-Rückstände in der Milch? Kann ich ohneschlechtes Gewissen Milch trinken?Wenn Tiere krank sind, müssen sie behandelt werden. Ein verantwortungsvollesTiergesundheitsmanagement braucht das wachsame Auge der Tierhalter und diekontinuierliche Betreuung durch den Bestandstierarzt. Dieser verschreibt, wennnötig, auch Antibiotika. Die Abgaben und Anwendungen sind dabei exakt zudokumentieren.Der verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika ist Teil derAntibiotikaresistenzstrategie(https://www.bft-online.de/themen/antibiotikaresistenz) in der Veterinärmedizin.Hierzu gibt es ein ganzes Maßnahmenpaket, um den Einsatz gezielt zu optimierenund zu minimieren. Besondere Regeln gelten dabei für die als humanmedizinischwichtig angesehenen Antibiotika.