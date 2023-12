Skoda unterstützt Privatkunden und übernimmt staatlichen Umweltbonus (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Kundenorientierte Lösung nach dem kurzfristigen Stopp der

staatlichen Förderung



> Skoda trägt den Bundesanteil von bis zu 4.500 Euro in 2023 und entlastet damit

die Verbraucher



> Maßnahme gilt für bereits bestellte Elektromodelle, die ein bestätigtes

Lieferdatum bis 10. Januar 2024 haben, nach der bisher gültigen BAFA-Regelung

förderfähig sind und bis 31. Dezember 2023 neu zugelassen werden





> Skoda übernimmt gemeinsam mit teilnehmenden Händlern auch den staatlichenBonusanteil für bereits bestellte Modelle mit Lieferdatum in 2024Auch nach dem Ende des staatlichen Umweltbonus für Elektroautos können SkodaKunden von einer zusätzlichen Förderung ihres Enyaq und Enyaq Coupé profitieren.Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat kurzfristig das Endedes Umweltbonus zum 17. Dezember 2023 verkündet. Mit Ablauf dieses Datums könnenVerbraucher daher keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamtfür Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellen.Skoda Auto Deutschland reagiert auf die überraschende Entscheidung der Politikund garantiert Privatkunden den staatlichen Anteil des Umweltbonus in kompletterHöhe von bis zu 4.500 Euro, sofern das bis zum 15. Dezember 2023 bestellteElektrofahrzeug über ein bestätigtes Lieferdatum bis 10. Januar 2024 verfügt, esnach den bisher gültigen Regelungen des BAFA förderfähig ist und bis zum 31.Dezember 2023 in Deutschland neu zugelassen wird. Voraussetzung ist auch, dassdie aktuelle Entscheidung des zuständigen Ministeriums weiter bestehen bleibt.Darüber hinaus wird für Enyaq und Enyaq Coupé, die bis zum 15. Dezember 2023bestellt wurden und ein bestätigtes Lieferdatum ab dem 11. Januar 2024 haben,ebenfalls der ursprünglich von der Bundesregierung für das kommende Jahrgeplante staatliche Umweltbonus von 3.000 Euro zusätzlich zum Herstelleranteilvon 1.500 Euro gemeinsam von Skoda und teilnehmenden Händlern übernommen.Voraussetzung ist auch hier grundsätzlich, dass das Fahrzeug nach den bislangdefinierten Bedingungen förderfähig ist.Skoda reagiert mit dieser zusätzlichen Maßnahme auf die überraschendeEntscheidung der Politik, die zu großer Unsicherheit bei den Kunden geführt hat."Wenn die Transformation in Richtung Elektromobilität gelingen soll, benötigenVerbraucher stabile Rahmenbedingungen, die wir mit dieser Maßnahme unserenKunden garantieren wollen", sagt Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher derGeschäftsführung von Skoda Auto Deutschland.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5676029OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH