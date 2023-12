Leidenschaft weckt Karrieren Ausbildungsvielfalt bei Mercedes-Benz in Darmstadt (FOTO)

Darmstadt (ots) - Im lebendigen Darmstadt eröffnet sich für junge Talente die

einzigartige Gelegenheit, ihre berufliche Laufbahn mit Mercedes-Benz zu starten.

Die Marke, geprägt von Tradition, Innovationskraft und höchsten

Qualitätsstandards, lockt nicht nur mit modernster Technologie, sondern bietet

auch eine breite Palette exzellenter Ausbildungsberufe. Eine Ausbildung bei

Mercedes-Benz in Darmstadt bedeutet nicht nur das Eintauchen in die Welt der

Automobile, sondern auch die Möglichkeit, in einem dynamischen und

inspirierenden Umfeld die Grundlagen für eine vielversprechende berufliche

Zukunft zu legen.



Die folgenden Ausbildungsberufe stehen am Standort Darmstadt zur Auswahl: