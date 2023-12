Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lörrach (ots) - Es gibt viele Automobilhändler, die zwischen 10.000 und 15.000Euro Gewinn im Monat machen - doch es könnte deutlich besser laufen. Hüseyin Zanist selbst erfolgreicher Automobilunternehmer und Gründer von MACH UMSATZ, einerUnternehmensberatung, die etablierte Händler mit ihrem Trainingsprogramm aufWachstumskurs bringt. Wir haben uns bei ihm erkundigt, was es damit im Detailauf sich hat.Die Lage am Automobilmarkt ist momentan einigermaßen unübersichtlich: Nachdemdie Preise für gebrauchte Fahrzeuge in den vergangenen Jahren kräftig angezogenhatten, haben wir es jetzt mit einem regelrechten Preisverfall zu tun. "Es gabeine außergewöhnlich starke Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt, weil wir seitMitte 2021 einen echten Mangel bei den Neuwagen beobachten konnten", sagtAutomobilexperte Hüseyin Zan, Gründer und Geschäftsführer von MACH UMSATZ. "DieWartezeiten waren für die Kunden nicht mehr akzeptabel, zumal die Preisegleichzeitig durch die Decke gingen. Die Mangelphase ist nun erst einmal vorbei,was mit der steigenden Inflation und der damit einhergehenden Zurückhaltung derVerbraucher zusammenhängt. Für die Gebrauchtwagenhändler ist das eine schwierigeSituation - sie wurden praktisch aus dem Paradies vertrieben. Viele von ihnenmüssen mit einer Stagnation oder sogar dem Rückgang ihrer Geschäfte rechnen.""Dabei ist es auch in der gegenwärtigen Lage durchaus möglich, ordentlicheUmsatzsteigerungen zu realisieren. Bestimmte Fahrzeugmodelle sind immer gefragtund erzielen damit weiterhin gute Erträge", fährt Hüseyin Zan fort. "Es kommtalso für die Gebrauchtwagenhändler darauf an, sich den Schwankungen des Marktesso gut es geht zu entziehen und ihr Geschäft krisensicher aufzustellen." HüseyinZan ist selbst Inhaber und Geschäftsführer eines Automobilunternehmens mitmehreren Standorten in Rheinfelden (Baden). Auszeichnungen der Financial Timesund des Focus Business bestätigen seinen Erfolg. Für die UnternehmensberatungMACH UMSATZ hat der Automobilexperte ein Team von Spezialisten aufgebaut, dasetablierten Automobilhändlern ein Training anbietet, mit dem sie ihrem Geschäfteinen nachhaltigen Wachstumsschub geben können.Ein Training für etablierte GebrauchtwagenhändlerHüseyin Zan ist seit 15 Jahren als Unternehmer im Automobilgeschäft tätig. Mitseiner Unternehmensberatung MACH UMSATZ wandte er sich bisher an die Einsteigerin der Branche, die ihren Traum vom eigenen Gebrauchtwagenhandel umsetzenwollten. Jetzt gibt es das zusätzliche Programm "Umsatz mit Autos - Pro" für