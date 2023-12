Nach Millionenbetrug personelle Konsequenzen bei Aurubis möglich

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach den Millionenschäden durch Betrügereien beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis könnten der Chefetage des Unternehmens personelle Konsequenzen drohen. "Der Aufsichtsrat kann derzeit weder ausschließen, dass die amtierenden Vorstandsmitglieder unverändert ihr Amt fortführen, noch kann er ausschließen, dass es zu einer vorzeitigen Trennung von einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern kommt beziehungsweise der Vorstand umstrukturiert wird", teilte die Aurubis AG am Dienstag nach einer Sitzung des Aufsichtsgremiums mit. "Er wird hierüber voraussichtlich im Januar oder Anfang Februar 2024 beschließen."

Der Aufsichtsrat habe sich in der Sitzung intensiv mit Vorstandsangelegenheiten befasst, aber noch keine Entscheidungen getroffen. Der Aufsichtsrat will demnach zunächst das Ergebnis einer von ihm in Auftrag gegebenen Untersuchung einer Anwaltskanzlei zur Verantwortung des Vorstands im Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Straftaten abwarten. Der Bericht werde für Mitte Januar 2024 erwartet.