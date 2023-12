Gehalt und Karriere im Handwerk / ISOTEC-Handwerkskompass zeigt Potenziale zur Attraktivitätssteigerung (FOTO)

Kürten / Köln (ots) - Der vor wenigen Wochen erstmals vorgestellte

ISOTEC-Handwerkskompass zeigt Stärken und Defizite in der Attraktivität des

Handwerks in Deutschland. Gleichzeitig weist der Kompass auf Stellschrauben hin,

an denen dringend gedreht werden muss, damit der Handwerksberuf wieder

attraktiver wird. Dazu gehören insbesondere die Felder Gehalt und Karriere, bei

denen laut der zugrundeliegenden Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft

(IW consult) dringender Handlungsbedarf besteht.



"Mit dem ISOTEC-Handwerkskompass wollen wir eine Bestandsaufnahme machen, die

Frage klären, wo die Problemfelder liegen, warum das Handwerk an Attraktivität

insbesondere für viele junge Menschen verloren hat und an welchen Stellschrauben

wir letztendlich drehen müssen, um diese Attraktivität wieder zu erhöhen." So

fasst Horst Becker, Gründer und Geschäftsführer der ISOTEC-Gruppe mit über 85

Betrieben und knapp 1.000 Mitarbeitern die Zielsetzung des kürzlich

vorgestellten ISOTEC-Handwerkskompasses zusammen.