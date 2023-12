ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Curevac nach einem gerichtlich für nichtig erklärten Patent des Impfstoffforschers auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 US-Dollar belassen. In dem fortdauernden Rechtsstreit mit den Rivalen Biontech und Pfizer sei dies nur ein Patent von vielen, betonte Analystin Eliana Merle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der langfristige Wert der mRNA-Plattform von Curevac werde beim gegenwärtigen Kursniveau nicht angemessen gewürdigt. Für das Jahr 2024 macht die Expertin Kurstreiber aus, etwa die Phase-2-Studien mit dem Partner GSK bei Covid und Grippe./ajx/la

Die CureVac Aktie wird aktuell mit einem Minus von -31,39 % und einem Kurs von 3,65EUR gehandelt.