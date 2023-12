NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Ein erster Blick auf das erste Geschäftsquartal, für das Siemens die Resultate am 8. Februar vorlegen wolle, lasse erkennen, dass der Konzern auf gutem Kurs liege, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Quartal dürfte die Aussagen widerspiegeln, die Siemens im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Geschäftsquartal getätigt habe./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 14:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 14:25 / GMT

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 167,5EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 195 Euro