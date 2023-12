Die Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan hat Trevor Milton, den Gründer von Nikola, beschuldigt, Investoren getäuscht zu haben. Er behauptete, Nikola habe einen Pickup von Grund auf gebaut und eigene Batterien entwickelt, obwohl er wusste, dass dies nicht der Fall war. Zudem behauptete er, einen funktionierenden "Nikola One"-Sattelschlepper entwickelt zu haben, was ebenfalls nicht stimmte. Der US-Bezirksrichter Edgar Ramos bestätigte, dass Miltons Aussagen falsch waren und die Geschworenen richtig geurteilt hätten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von etwa elf Jahren für Milton, ähnlich der Strafe, die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes erhielt. Miltons Anwälte argumentierten jedoch, dass seine Falschaussagen auf seinem Optimismus beruhten und nicht die gleiche Gefahr wie im Fall von Holmes darstellten. Milton wurde bereits wegen Wertpapier- und Drahtbetrugs verurteilt, während Nikola sich bereit erklärte, 125 Millionen US-Dollar zu zahlen, um zivilrechtliche Vorwürfe der US-Börsenaufsichtsbehörde beizulegen. Die Aktien von Nikola haben seit Jahresbeginn rund 62 Prozent an Wert verloren und werden derzeit für weniger als einen US-Dollar gehandelt.