Die Hamas habe auch einen eigenen Krankenwagen ohne Nummernschilder gehabt, mit dem sie den entführten Soldaten und Leichen transportiert hätten. Selbst dringende Krankentransporte habe die Hamas mit dem Fahrzeug aber abgelehnt. Zugleich kritisiert der Mann die Führungsriege der Terrororganisation. "Die Anführer der Hamas sind Feiglinge. Sie haben uns zurückgelassen, während sie sich an geheimen Orten verstecken. Sie haben uns zerstört."

Hamas-Terroristen hatten bei dem blutigen Überfall auf Israel am 7. Oktober rund 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Die Hamas habe in dem Spital über eigene Räume mit separaten Telefonverbindungen verfügt, in denen sich immer mal wieder Hamas-Anführer und hohe Beamte einige Tage aufgehalten hätten. "Sie verstecken sich in Krankenhäusern, weil ein Krankenhaus für sie ein sicherer Ort ist. Sie werden dort nicht angegriffen", sagt Kahalot. Auch ein aus Israel verschleppter israelischer Soldat sei in das Krankenhaus gebracht worden.

Kahalot sitzt in einem weißen Raum mit einer israelischen Flagge an der Wand und ist mit einer dicken Jacke bekleidet. Bei der Befragung sagt er mit ruhiger Stimme, er sei 2010 im Rang eines Brigadegenerals von der Hamas rekrutiert worden. Im Krankenhaus habe er 16 Mitarbeiter - Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter und Angestellte - gekannt, die zugleich Mitglieder der Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, gewesen seien.

Das Video ist mit englischen Untertiteln versehen, die den Inhalt der Befragung korrekt wiedergeben. Es wird nicht mitgeteilt, wo und wann die Befragung stattfand und unter welchen Bedingungen der Mann zu seiner Aussage bereit war. Er sei am 12. Dezember im Gazastreifen festgenommen worden. Die Angaben zu dem Video und dessen Inhalt konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat am Dienstag ein Video veröffentlicht, in dem ein als Krankenhausdirektor bezeichneter Mann die Nutzung seines Spitals im Gazastreifen durch die islamistische Hamas gesteht. In dem Video wird der Mann, der als Ahmed Kahalot, Direktor des Krankenhauses Kamal-Adwan im umkämpften Stadtteil Dschabalia im Norden des Küstenstreifens bezeichnet wird, in einem Raum von einem nicht sichtbaren Interviewer auf Arabisch befragt, dessen Stimme verzerrt ist.

Schreibe Deinen Kommentar